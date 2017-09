"STVV-spits twee jaar geleden nog 3,5 miljoen euro"

STVV is met twaalf op vijftien uitstekend gestart. De Kanaries staan zo derde in het klassement van de Jupiler Pro League. Analist Bob Peeters werkte bij Cercle Brugge nog samen met Igor Vetokele. De Angolese spits zit aan twee doelpunten dit seizoen. Knap als je weet dat hij maar 115 minuten speelde.



"STVV heeft financiële armslag. Ik heb zelf nog met Vetokele gewerkt en hij hoort bij de betere spitsen in eerste klasse. Twee jaar geleden kostte hij nog 3,5 miljoen euro", Peeters tegenover Het Nieuwsblad.



"Een belangrijke vraag is wat Duchâtelet tijdens de wintermercato doet als hij spelers met een flinke meerwaarde kan verkopen."



Vetokele wordt gehuurd van Charlton Athletic, waar hij nog tot medio 2019 onder contract ligt. De Engelse club is ook in handen van Roland Duchâtelet.











MK