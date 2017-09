"Dat ging in het hoofd van Dendoncker spelen"

© www.voetbalbelgie.be - DC

Leander Dendoncker leek vrede te kunnen nemen met nog een seizoen bij Anderlecht. Met de Champions League stond er een nieuwe uitdaging op de agenda. Maar het begon toch serieus te kriebelen bij de polyvalente middenvelder.



"Als de mercato een maand eerder afgelopen was, dan had Anderlecht geen problemen gehad met Dendoncker", stelt Marc Degryse in Sport/Voetbalmagazine.



"Die zag zijn maatje Tielemans een mooie transfer maken en dat ging in zijn hoofd spelen. De gevolgen waren in de competitie al merkbaar."