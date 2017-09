Degryse stelt zich vragen over Club Brugge en AA Gent

© www.voetbalbelgie.be - DC

In de zomermercato was het weer een komen en gaan van spelers bij de Belgische eersteklassers. Marc Degryse vindt niet dat Club Brugge en AA Gent zich op de borst kunnen kloppen.



"Hebben de transfers van de zomer veel geholpen bij AA Gent? We hebben het gezien in Europa… De spelersgroep was niet klaar voor de start van het seizoen en dat heeft al grote gevolgen gehad", stelt de voormalige Rode Duivel bij Sport/Voetbalmagazine.



En bij blauw-zwart? "Daar hetzelfde, maar dan vooral in Europa. Ivan Leko moest ook de hele tijd rekening houden met een vertrek van Denswil, Engels, Refaelov en Izquierdo. Dat had gevolgen en ik meen te weten dat de Europese wedstrijden nog altijd zeer belangrijk zijn in het begin van het seizoen.”