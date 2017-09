West Ham United lust leugens over transfer niet

© twitter skysports

Niet alleen de transfer van Neymar en Kylian Mbappé zorgen voor ergernis bij een aantal partijen in het voetbal. West Ham United daagt Nuno Saraiva, communicatiedirecteur van Sporting Portugal, voor de rechter.



De Londense club maakte bekend dat ze 25 miljoen euro hadden geboden voor William Carvalho. The Hammers zouden die som in drie termijnen betalen en Sporting zou een commissie van tien procent krijgen bij een doorverkoop.



Nuno Saraiava noemde West Ham-eigenaar David Sullivan een regelrechte leugenaar en parasiet. Woorden die Sullivan niet ongemoeid laat.



West Ham heeft bewijsmateriaal van het bod voor Carvalho doorgespeeld aan Sky Sports en er volgen juridische stappen.