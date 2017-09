Junior Edmilson langer in het ziekenhuis

Dinsdagmorgen moest Junior Edmilson de training staken vanwege maagproblemen. De Braziliaanse Belg werd voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht. De 23-jarige flankaanvaller moet er nog enkele dagen ter observatie blijven.



Ricardo Sa Pinto zal het zondag in de Waalse derby tegen Sporting Charleroi dus wellicht zonder Junior Edmilson moeten doen. Een wedstrijd die Standard kost wat kost dient te winnen.



De voormalige speler van STVV kwam dit seizoen in drie van de vijf competitiematchen aan de aftrap. Hij viel een keer in. Junior Edmilson scoorde op de tweede speeldag in de thuismatch tegen Racing Genk.



DC