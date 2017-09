Zwarte vlek voor nieuwkomer KRC Genk

Manuel Benson liet vorig seizoen mooie dingen zien in het shirt van Lierse. De beloning volgde met een transfer naar Racing Genk. De flankaanvaller ervaart dat het in eerste klasse andere koek is.

"Ik pikte alles vrij goed op tijdens de voorbereiding, verteerde ook de inspanningen prima. Zo dwong ik meteen een basisplaats af tegen Waasland-Beveren. Maar die wedstrijd is voor mij één zwarte vlek, ik herinner me er niets meer van", legt Benson uit bij Het Belang van Limburg."Ik zette mezelf te zwaar onder druk. Ik was ook te ontgoocheld in mijn eigen prestatie, heb daar te lang om gerouwd. Zo heb ik een te grote terugval gekend."Toen Benson in beeld kwam bij een aantal clubs liet zijn voormalige trainer Eric Van Meir weten dat hij nog een lange weg had af te leggen. Minder individualiteit, meer in de match aanwezig zijn, zijn momenten beter uitkiezen.Albert Stuivenberg liet Benson na die debuutmatch nog twaalf minuten opdraven in de thuismatch tegen Sporting Charleroi.Benson liet veel licht in de tunnel schijnen. "Ik ben de voorbije maanden vooral een completere voetballer moeten worden. Als flankspeler draait het in Genk niet alleen om acties maken, je moet ook efficiënt kunnen verdedigen. Dat heeft met positiespel te maken, enkele metertjes naar links of rechts maken een wereld van verschil. Als de bal beweegt, moet je zelf ook bewegen, het vergt erg veel focus."Zondag is het AA Gent-Racing Genk. Benson hoopt in de Ghelamco Arena nieuwe speelminuten te krijgen.Die kans zit er dik in. Leandro Trossard is er niet bij. Thomas Buffel zit een schorsing uit.