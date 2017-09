Belfodil richt zich tot de fans van Standard

Ishak Belfodil trok de deur op Sclessin achter zich dicht en hoopt nu naam te kunnen maken in het shirt van Werder Bremen in de Bundesliga. De Algerijnse spits neemt afscheid met een dankwoord.





Hij was goed voor 14 doelpunten in 35 competitiewedstrijden. Belfodil pikte ook 2 treffers voor Standard in de Europa League mee.Dat hij Standard als tussenstap zag, was al snel duidelijk. In januari was er sprake van een overgang naar Everton. Zeven maanden later werd het Werder Bremen.Die club huurt Belfodil en kan daarna gebruik maken van een aankoopoptie ter waarde van 5 miljoen euro."Ik wil iedereen bij Standard bedanken: de voorzitter, Olivier Renard, de leden van de technische en medische staf, de teammanager, de spelers (waarvan een aantal broers werden), de vele supporters (veeleisend en kritisch maar jullie blijven de beste in België), voor hun steun, ondanks de hoogtes en dalen van de ploeg en mezelf", stelt Ishak Belfodil."Ik ben niet in de allerbeste periode bij deze schitterende club terechtgekomen. Maar ik heb het shirt met grote fierheid gedragen, en ben er trots op dat Standard op mijn cv staat. Uit de grond van mijn hart bedankt!"