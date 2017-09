Maatregelen op komst tegen transfergekte

222 miljoen euro voor Neymar, 180 miljoen voor Kylian Mbappé. Spelers en makelaars die gigantische sommen verdienen. Waar eindigt dit alles? UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft het over een "cruciaal moment".

"Financial Fair Play is niet voor niets geïntroduceerd. We moeten dingen aanpassen en moderniseren. De kloof tussen grote en kleine clubs wordt groter en groter. Hoewel we deze ontwikkeling niet volledig kunnen laten stagneren, kunnen we het proces wel vertragen. We moeten nu iets doen", stelt Ceferin bij het Duitse Sportschau."We hebben veel opties in gedachten, maar we denken vooral aan een sterke limiet voor het aantal contractspelers per club. We moeten het aantal verhuurde spelers beperken. Sommige clubs hebben op één moment vijftig spelers onder contract staan. Veel clubs leiden zelf niet meer talenten op, maar kopen ze en lenen ze vervolgens uit."De Europese regels - vrij verkeer van mensen en goederen - kunnen echter voor stoorzender spelen. Zijn voorganger Michel Platini en Karl-Heinz Rummenige spraken er al over met de Europese Commissie."We gaan kijken wat we kunnen doen", stelt Aleksander Ceferin.Vanuit de Premier League klonk de roep om de transferperiodes in te korten en beter af te stemmen op de competities. Meerdere voetballanden zijn daar voorstander van."Ik denk inderdaad dat de transfermarkt te lang open is. Het is raar dat het seizoen al begonnen is en dat je dan nog een transfer kan maken. We voeren serieuze gesprekken over dit onderwerp. Het zou niet slecht zijn om de window in juli te laten eindigen."