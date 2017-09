Belgische scheidsrechter opnieuw gebuisd

© www.voetbalbelgie.be - DC

Het seizoen begon niet goed voor de arbitrage in België. Christophe Dierick, Frederik Geldhof en Erik Lambrechts slaagden niet voor de testen, Serge Gumienny en Luc Wouters waren nog op vakantie. Drie van die vijf refs kregen nu toch groen licht. Eentje viel opnieuw door de mand.



Christophe Dierick en Luc Wouters legden met succes hun medische testen af. Ze kunnen dus terug wedstrijden fluiten in het profvoetbal. Erik Lambrechts slaagde in de theoretische proef.



Serge Gumienny zag de combinatie tussen zijn job en het voetbal niet meer zitten en nam afscheid.



Frederik Geldhof kreeg opnieuw geen groen licht bij de fysieke proeven. De 41-jarige scheidsrechter kan tot nader order dus niet in actie komen in het profvoetbal.