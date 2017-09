Fan Club Brugge zonder bewijzen stadionverbod?

© www.voetbalbelgie.be - DC

Dieter Desender moet het voetbal vier maanden links laten liggen. Hij mist zo negen wedstrijden van zijn geliefde Club Brugge. Daar komt nog een geldboete bovenop. Zijn veroordeling wekt veel reacties op.



Club Brugge speelde in 2014 tegen Cercle Brugge. Aan de parking van de bezoekers liep het mis. Volgens Dieter Desender was er een woordenwisseling met enkele fans van Cercle en toonde hij een middenvinger.



De politie pakte met een andere versie uit: geweldpleging, vernieling van een auto, enz.



Desender werd bij gebrek aan bewijzen vrijgesproken. Even later kreeg hij toch een stadionverbod en geldboete in de bus.



Op Facebook klaagt hij de willekeur van het systeem van stadionverboden aan. Zijn uiteenzetting vindt veel gehoor. Een groot deel van de voetbalfans vindt dat de veiligheidsdiensten bij willekeur optreden en fans bestraffen.