Club Brugge blij met recordvoorsprong op Anderlecht

De interlandbreak ligt achter de rug. Speeldag zes in de Jupiler Pro League komt eraan. Club Brugge prijkt met Sporting Charleroi helemaal bovenaan, met het maximum van de punten. De voorsprong op rivaal Anderlecht smaakt zoet.

"De voorsprong op kampioen Anderlecht bedraagt nu 10 punten. Sinds de invoering van Play-Offs in 2009 is dit de grootste voorsprong ooit van Club op paars-wit. Het vorig record bedroeg 9 punten", klinkt het op de officiële website.Bij Anderlecht hopen ze het roer snel om te kunnen gooien. Het einde van de transferspeculaties moeten daartoe bijdragen.René Weiler moet zijn ploeg klaarstomen voor een thuismatch tegen Lokeren. Daarna volgen uitmatchen tegen KV Kortrijk en Waasland-Beveren.Als Club Brugge zijn voorsprong op de titelverdediger wil behouden, is puntenwinst raadzaam tegen Moeskroen (uit), KV Mechelen (thuis) en Charleroi (uit). Misschien kunnen ze de marge zelfs nog wat uitbreiden.