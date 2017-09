Wielercommentatoren fan van Club Brugge en Anderlecht

Renaat Schotte is vooral bekend als reporter in het wielrennen. In de jaren negentig was hij ook in het voetbal actief. Schotte draagt Club Brugge een warm hart toe. José De Cauwer heeft een boontje voor Anderlecht.



Club Brugge speelde twee jaar geleden tegen Manchester United. Renaat Schotte trok mee naar Old Trafford, als fan.



"Moraalridders zullen zeggen dat je als journalist geen supporter zou mogen zijn van de club waarover je schrijft, maar dat vind ik bullshit", reageert hij in de Krant van West-Vlaanderen. "In een tijd waarin de media alsmaar intenser de ploegen gaat volgen, kan dat bijna niet anders."



"Objectiviteit is een heel relatief begrip, maar ik denk nooit dat er iemand aan mijn verslaggeving zal gezien hebben dat ik een Club-supporter was. Integendeel, ik betrapte mezelf er soms op zelfs strenger te zijn voor mijn ‘eigen’ ploeg. Ik wilde niet dat ze me daarop konden pakken."



"Vooral aan de jaren 80 bewaar ik de beste herinneringen. In 1997-1998, het seizoen dat Club met 18 punten voorsprong op RC Genk de titel pakte, heb ik hier trouwens nog als interviewer voor betaalzender Canal Plus langs de zijlijn gestaan. Toch een vreemd gevoel om plots je vaste zitplaats in te ruilen om tussen de spelers van je favoriete club te gaan staan."



"José De Cauwer is een sympathisant van Anderlecht en we plagen elkaar daar constant mee. Toen Club twee seizoenen geleden de titel pakte, zat ik samen met hem in Italië voor de Giro en na al die jaren van droogte was dat een zalig moment. Tijdens voetbalmatchen zit ik wel veel liever in het publiek dan naast mijn collega’s op de perstribune. Tussen het volk kan je je al eens ‘laten gaan’ en is de beleving volledig anders."







DC