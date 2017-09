Huurling STVV wil doorbreken bij Club Brugge

Club Brugge leende in januari Brandon Mechele, Boli Bolingoli en Sébastien Bruzzese uit aan STVV. Eind augustus volgde Elton Acolatse hun voorbeeld.



De 22-jarige aanvaller belandde via Jong Ajax bij Westerlo. Hij kwam zes keer tot scoren. Maar Westerlo wist het behoud niet te verzekeren en zo kon Acolatse transfervrij de overstap maken naar Club Brugge. De Nederlandse Ghanees tekende er een contract tot midden 2021.



Acolatse begon goed in de voorbereiding, maar er volgde een liesblessure. "Dat gooide roet in het eten en ik leek ook niet echt te passen in het systeem van Ivan Leko. Vandaar mijn overstap naar STVV. Het feit dat het een warme club is die graag aanvallend voetbal speelt, beïnvloedde mijn keuze."



"Ook het gegeven dat Bolingoli, Bruzzese en Mechele hier actief waren, was een extra stimulans", citeert HLN Acolatse.



"Ik wil me in de eerste plaats bij deze club bewijzen. Hopelijk kan ik mijn steentje bijdragen en eindigen we zo hoog mogelijk in het klassement. Waarom zouden we geen kans maken op Play-Off 1?"



Drie seizoenen bij Jong Ajax, eentje bij KVC Westerlo. Hij zit aan 28 wedstrijden in de Pro League. Bij Club Brugge was er geen plaats meer voor Acolatse. Het schoentje wringt echter niet.



"Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik hoop om ooit bij Brugge door te breken. Ik heb daar nog een contract tot midden 2021."



Elton Acolatse kan zijn debuut bij STVV maken in de uitmatch tegen Antwerp. Of een week later op Stayen, in de derby tegen Racing Genk.



Meespelen tegen Club Brugge in oktober zit er wellicht niet in. STVV zou dan een extra geldsom moeten overmaken.



DC