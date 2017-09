Geen Jelle Vossen bij Moeskroen-Club Brugge

Na de interlandbreak en het einde van de zomermercato verschuift bij Club Brugge alle aandacht terug naar de competitie. Met 15 op 15 staat Club bovenaan, samen met Charleroi. Anderlecht staat op tien punten, AA Gent op dertien.





Club Brugge kan dit weekend alleen op kop komen, want Sporting Charleroi wacht een zware en vooral beladen verplaatsing naar Standard. Dan moet Club natuurlijk wel de drie punten pakken in Moeskroen. Les Hurlus zijn goed begonnen met 10 op 15.Ivan Leko gaf negentien namen vrij voor de trip naar Le Canonnier. Abdoulay Diaby (foto) is hersteld van de blessure die bij Mali opliep. Benoît Poulain en Emmanuel Dennis zijn er niet bij. Jelle Vossen (neus) maakt eveneens geen deel uit van de kern!Butelle, Mera, Masovic, McGree en Vanlerberghe vallen naast de selectie. Hubert is er ook niet bij.Doelmannen: Ethan Horvath, Jens TeunckensVerdedigers: Helibelton Palacios, Dion Cools, Saulo Decarli, Brandon Mechele, Stefano Denswil, Laurens De Bock, Ahmed ToubaMiddenvelders: Timmy Simons, Jordy Clasie, Ruud Vormer, Marvelous Nakamba, Hans VanakenAanvallers: Lior Refaelov, Abdoulay Diaby, Thibault Vlietinck, Wesley Moraes, Anthony Limbombe