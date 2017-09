Huurling Club Brugge 4444,44 euro per minuut

Zaterdag is het Moeskroen-Club Brugge. Mircea Rednic moet nieuwkomer Dorin Rotariu in de tribune laten plaatsnemen. De Roemeense middenvelder is nochtans niet out of geschorst.



Moeskroen huurt Rotariu van Club Brugge. Daar hoorde een huursom bij. In die overeenkomst staat een speciale clausule. Als Dorin Rotariu in actie komt tegen Club moet Moeskroen 400.000 euro extra betalen.Als Rotariu in twee competitiematchen de negentig minuten zou rondmaken tegen Club Brugge zou hij 2222,22 euro per minuut extra kosten. Voor één volledige wedstrijd is dat 4444,44 euro per minuut.Voor een armlastige ploeg als Excelsior Moeskroen is de keuze snel gemaakt. Rotariu doet dus niet mee tegen Club, waar hij nog tot midden 2020 onder contract ligt.