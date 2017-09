Devroe: "Het is 2 voor 12 voor KV Oostende"

KV Oostende eindigde vorig seizoen vierde in Play-off 1 en veroverde tegen KRC Genk het laatste ticket voor Europees voetbal. Nu staat de Kustploeg troosteloos laatste met nul op vijftien. Sportief directeur Luc Devroe trekt aan de alarmbel.



Zondag wacht een lastige verplaatsing voor de Kustploeg. De troepen van Yves Vanderhaeghe gaan op bezoek bij KV Mechelen. "Als je verliest van Moeskroen, Waasland-Beveren en Antwerp dan krijg je het vast ook moeilijk tegen Mechelen. Maar we moeten niet al onze hoop vestigen op deze ene match. We willen aan het einde van de heenronde gewoon op een veilige plaats staan. En vanaf daar zien we dan wel weer verder", aldus Devroe tegenover Sporza.



"Het is niet allemaal slecht, natuurlijk. Thuis tegen Antwerp speelden we goed, maar hebben we te veel doelpunten weggegeven, en dat heeft ons de das om gedaan. Hoe dan ook verdien je geen punten door alleen maar goed te spelen. We moeten die 0 wegwerken en die opdracht begint zondag. Er is nog niks verloren, maar langs de andere kant is het wel 5 voor 12. Of misschien zelfs al 2 voor 12."







MK