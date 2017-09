Mevrouw Butelle haalt uit naar Ivan Leko

Guillaume Hubert is niet inzetbaar tegen Moeskroen. Ivan Leko kiest voor Jens Teunckens als doublure van Ethan Horvath. Beloftenkeeper Brent Gabriël mag ook mee naar Le Canonnier. De ervaren Ludovic Butelle niet. Zijn vrouw reageert met misprijzen.





Comment est ce possible de mettre 2jeune gardiens sur la feuille quand tu as @LudoButelle dans l'effectif? Ça en devient ridicule... — Quentin Van-Loocke (@qvl23) 8 september 2017

Ludovic Butelle was vorig seizoen nog lange tijd eerste keeper. De Fransman mocht Club Brugge verlaten, maar het kwam niet tot een transfer. Butelle mag nog met de A-kern meetrainen. Wedstrijden is nog een ander verhaal. Hij komt nu zelfs na de beloftendoelman."Hoe is het mogelijk dat je twee onervaren keepers op het wedstrijdblad zet als je Butelle in huis hebt? Het begint belachelijk te worden", tweet zijn vrouw. "Hier in Frankrijk noemen we dat koppigheid."