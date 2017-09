KRC Genk 9 miljoen euro extra voor ex-speler?

© www.voetbalbelgie.be - DC

Racing Genk deed in 2015 een gouden zaak. De Servische middenvelder Sergej Milinkovic-Savic trok voor 9 miljoen euro naar Lazio Roma. Een jaar daarvoor betaalden ze 1 miljoen. Een winst van 8 miljoen. Daar kan nog een pak geld bijkomen.



Bij de verkoop aan Lazio Roma bedong KRC Genk een bijzonder interessante clausule. Bij een doorverkoop hebben ze recht op de helft van de transfersom. Er was al belangstelling van Juventus en enkele Engelse clubs.



Milinkovic-Savic speelt nog bij de Romeinse club. De kans dat hij in een volgende transferperiode vertrekt, is echter groot.



Volgens La Gazetta dello Sport wil Lazio Roma met Racing Genk praten over de aanpassing van het contract. Lazio zou het doorverkooppercentage willen afkopen voor 9 miljoen euro. Wat een verdubbeling is van de originele transferprijs.