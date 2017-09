Boskamp begrijpt Weiler niet in zaak Kums

© www.voetbalbelgie.be - DC

Anderlecht kwakte ruim zes miljoen euro op tafel voor Sven Kums. Een stevig bedrag voor een 29-jarige middenvelder. Tegen Lokeren liet René Weiler Kums echter in de tribune plaatsnemen.



Niet dat Sven Kums al een geweldige indruk maakte in het shirt van Anderlecht. Met in de tribune te zitten, gaat het echter zeker niet vooruit.



"Ik kan Sven wel begrijpen als hij zegt dat hij verkeerd gebruikt wordt. Bij AA Gent werd hij altijd vanachter ingespeeld en kon hij van daaruit het spel verdelen. Hij fungeerde veeleer als opbouwer", stelt Johan Boskamp in Het Belang van Limburg.



"Zelfs zo goed, dat ze hem in de nationale ploeg wilden zien. Bij Anderlecht wordt hij hoger gepositioneerd. Dan zijn de ruimtes kleiner en moet hij sneller reageren, want in principe speelt Anderlecht negen van de tien keer op de helft van de tegenstander."



"Nu zat hij zelfs niet in de kern. Je vraagt je af waarom. Dat volgende week Bayern wacht en hij daardoor rust moet krijgen, kan ik niet geloven. Misschien wil Weiler een statement maken, want hij liet ook Kara uit de kern (al was die geblesseerd). Sven - zoals ik hem ken - zal ook niet moeilijk hebben gedaan."



"Had hij beter naar Gent gegaan? Hij speelde bij Anderlecht in de jeugd en zijn vader is er scout. Nee, dat is een echte Anderlecht-man."