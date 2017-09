Leko daagt Refaelov uit

Lior Refaelov komt bij de Israëlische nationale ploeg aan spelen toe, bij Club Brugge loopt het al maanden minder vlot. Eind augustus was er zelfs even sprake van een transfer. Refaelov wil meer spelen bij Club en loopt gefrustreerd rond.

"Als je niet speelt of niet in de basis start, is het normaal dat je als winnaar ontgoocheld bent. Wij zijn een topclub, dan moet je accepteren dat er concurrentie is. En dan moet je je bewijzen op training en elke minuut dat je mag spelen", kaatst Ivan Leko de bal terug in Het Laatste Nieuws."Ik heb wel nooit een probleem gehad met 'Rafa'. Ondanks dat hij pas twee weken later aan de voorbereiding begon, heb ik hem in het seizoensbegin alle wedstrijden laten spelen. Maar toen veranderen we het systeem van 3-4-3 naar 3-5-2.""Op dit moment is Vanaken op zijn positie de beste speler. De situatie van Refaelov is nu zo. Maar hij is en zal dit jaar een belangrijke speler blijven voor ons."Het is dus aan Lior Refaelov om de trainer te tonen dat hij beter is dan Hans Vanaken.