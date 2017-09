Reist toptransfer Anderlecht niet af naar Bayern?

René Weiler maakte vrijdagavond tegen Lokeren enkele opvallende keuzes. Zo zat Matz Sels op de bank en moest topaankoop Sven Kums zelfs in de tribune plaatsnemen. De vraag blijft echter of Weiler de middenvelder volgende week op het veld van Bayern opnieuw aan de kant zal laten.



Na de gewonnen wedstrijd tegen de Waaslanders liet de Zwitserse coach de deur nog op een kier staan. "Misschien verandert mijn idee voor de volgende selectie als hij alles geeft", klonk het.



Een dag later lijken dat loze woorden te zijn. Sporza meldde immers dat Kums ook in München niet in de basis zal starten. La Dernière Heure weet zelfs dat de spelmaker niet eens zal afreizen naar Duitsland. Zit Anderlecht straks na Stanciu opnieuw met een ontevreden miljoenenaankoop?



LV