Anderlecht-huurling hoopt nog op toekomst bij Paars-Wit

Het was een drukke transferzomer op het vlak van uitgaande spelers. Zowel jonge als ervaren spelers werden uitgeleend om elders speelminuten op te doen. Zo belandde Isaac Kiese-Thelin bij Waasland-Beveren.



De Zweedse international is er echter steevast van overtuigd dat hij nog een toekomst heeft bij Paars-Wit. "Anderlecht heeft me gekocht omdat ze tijdens de trainingen en wedstrijden potentieel in mij zien. Het feit dat ze me een langdurig contract aanbieden, wil toch zeggen dat ze in mij geloven. Ik respecteer dat sommige fans het daar moeilijk mee hebben. Ieder zijn opinie. Ik blijf werken om hen het tegendeel te bewijzen", zei hij aan Het Nieuwsblad.





Hij legt ook uit waarom hij vertrok. "We hebben er op Anderlecht over gesproken en op dit moment zijn er te veel spitsen. Daardoor hebben we naar een oplossing gezocht waar elke partij zich in kon vinden. Ik geloof absoluut nog in een toekomst op Anderlecht. Op lange termijn wil ik het daar goed doen. Het is een fantastische club waar ze alles hebben om je verder te kunnen ontwikkelen."



AP