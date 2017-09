Vanhaezebrouck neemt opvallende maatregel: "Met de groep afgesproken"

AA Gent heeft zijn seizoensstart volledig gemist. Naar aanleiding van de topper tegen Genk heeft Hein Vanhaezebrouck dan ook besloten om enkele gewoonten achterwege te laten.



Zo sprak de trainer zijn groep vaak toe op het veld na een nederlaag. "Ik denk dat ik het voortaan minder ga doen. We hebben met de groep afgesproken dat we een paar dingen anders gaan doen", aldus Vanhaezebrouck tegen Het Nieuwsblad.



"Het had zijn nut omdat je snel kon anticiperen, maar als het moeilijk gaat, is het niet altijd evident dat iedereen geconfronteerd wordt met sommige zaken. Vooral niet als het publiekelijk gebeurt. Het was nochtans niet als berisping bedoeld."



Toch is de trainer van de Buffalo's niet van plan om alle gewoonten overboord te gooien. "Ik besef dat als het minder gaat, je het positieve extra moet benadrukken. Dat wil niet zeggen dat ik niet zal blijven pushen, dat is net een van onze sterktes."



LV