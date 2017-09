"Andere clubs vrezen fans Antwerp"

Antwerp bleef tegen STVV op een 1-1 gelijkspel steken. Doelpuntenmaker William Owusu weet waarom Antwerp meer punten pakt op verplaatsing dan op de Bosuil.



"We hadden het er voor de match nog over. Uit spelen we goed en thuis wonnen we nog niet. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat de teams die naar Antwerpen komen voorzichtiger spelen. Iedereen weet hoe het er op de Bosuil aan toe kan gaan", aldus Owusu.



"Op verplaatsing zijn onze tegenstanders iets meer comfortabel en krijgen we meer ruimte. Ik hoop en bid dat we snel thuis kunnen winnen. Het had gekund, maar STVV draait goed en we mogen best blij zijn met dit punt."



DC