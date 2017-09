Stijn Vreven heeft dubbel gevoel

NAC Breda leek aanspraak te kunnen maken op puntenwinst bij AZ, maar de ploeg van John van den Brom haalde het toch met 2-1. Zo blijft NAC met 1 op 12 onderaan hangen in de Eredivisie.



"Ik heb een dubbel gevoel", stelt Stijn Vreven op de officiële website van NAC. "We verwachtten een moeilijke wedstrijd, maar qua kansen ging het wel gelijk op. We begonnen de tweede helft goed met kansen via Vloet en Koch. Toch kregen we een déjà vu door in de tweede helft terug te zakken en de goals tegen te krijgen."



"Ik vind het positief dat we op het einde AZ nog laten beven. Ik heb veel goede dingen gezien waar we op voort kunnen borduren."



DC