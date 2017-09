KV Oostende pakt eerste punt van het seizoen

KV Oostende is na zes speeldagen eindelijk van de nul af. De rode lantaarn speelde 1-1 op bezoek bij KV Mechelen. De Kustploeg kon niet optimaal profiteren van een rode kaart bij de thuisploeg. Voor Malinwa is het al het vierde gelijkspel van het seizoen.



Yves Vanderhaeghe koos voor nieuwkomer Mike Vanhamel tussen de palen bij KV Oostende. Nicolas Lombaerts stond voor de derde keer dit seizoen aan de aftrap.



KV Mechelen startte verschroeiend maar Cobbaut en vijf hoekschoppen brachten geen doelpunt op. Nadien ging de Mechelse storm liggen en kwamen de troepen van Vanderhaeghe beter in de wedstrijd. KVO kreeg wel hulp van Cocalic om gevaarlijk te worden, maar Musona kon niet profiteren.



In de beginfase van de tweede helft waren de rollen omgekeerd, de Kustploeg kreeg twee goede kansen, maar Zinho Gano kwam net te kort op beide voorzetten.



Halfweg de tweede helft trok Faycal Rherras aan de noodrem om de doorgebroken Knowledge Musona neer te halen.Een paar minuten na de rode kaart was het dan toch raak, Musona kon opnieuw op Coosemans afgaan, deze keer faalde hij niet (0-1).



Ondanks de voorsprong en man meer slikte KVO tien minuten voor tijd de gelijkmaker. Invaller Hassane Bandé lukte een knappe volley (1-1).















MK