Sa Pinto: "Verdienden te winnen"

Een strijdlustig Standard geraakte niet voorbij Sporting Charleroi (0-0). De Carolo's zijn zo alleen leider in de Jupiler Pro League. De Rouches blijven met vijf op achttien achter. Standard-trainer Ricardo Sa Pinto was zeer te spreken over de inzet van zijn spelers.



"We verdienden te winnen. Van zo'n ploeg wil ik trainer zijn, dit is de mentaliteit die ik wil zien. Niet bang zijn en strijden! Enkel de afwerking ontbrak", citeerde Sporza Sa Pinto.



"We toonden dat we als ploeg aan het groeien zijn. De nieuwe spelers pasten zich al goed aan, al mankeerde er fysiek nog wat. Maar ze hebben de kwaliteiten en de resultaten zullen wel volgen. Ik blijf zeer optimistisch. De spelers en supporters zijn één grote familie en we hebben slechts één doel: de play-offs halen."

MK