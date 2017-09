Rode lantaarn KV Oostende is na zes speeldagen van de nul afgeraakt. De Kustploeg speelde gelijk op bezoek bij KV Mechelen. Toch overheerste ontgoocheling na het laatste fluitsignaal. De troepen van Yves Vanderhaeghe gaven een voorsprong weg en stonden met een man meer na een rode kaart voor Faycal Rherras.

#kvmkvo 1-1

Op voorhand hiervoor getekend, de kop is er (eindelijk) af, maar achteraf toch echt ontgoocheld, Djudedju — Marc Coucke (@CouckeMarc) 10 september 2017

Voorzitter Marc Coucke reageerde ontgoocheld via Twitter. "Op voorhand hiervoor getekend, de kop is er (eindelijk af, maar achteraf toch echt ontgoocheld." Met een op achttien staat KV Oostende na zes speeldagen laatste in de Jupiler Pro League.