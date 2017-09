Beerschot Wilrijk slaat kloofje in 1B

KFCO Beerschot Wilrijk heeft de topper in 1B op het veld van Cercle Brugge gewonnen. De Mannekes wonnen met het kleinste verschil in het Jan Breydelstadion.



De thuisploeg begon het best maar kwam niet tot kansen. Beerschot Wilrijk kreeg via Van den Bergh een goede mogelijkheid, maar de Cercle-doelman pakte uit met een knappe redding.



In de tweede helft hield Beerschot-goalie Romo de bezoekers recht. Op het uur maakte Mohammed Messoudi maakte in het enigste doelpunt van de wedstrijd, lichtjes gevleid voor de Antwerpenaren.



De troepen van Marc Brys staan zo aan kop in 1B met 13 op 15. Cercle Brugge blijft tweede met vier punten minder.



MK