Dries Mertens weer belangrijk voor Napoli

Na drie speeldagen in de Serie tellen Juventus, Internazionale en Napoli nog het maximum van de punten. Napoli ging bij Bologna winnen met 0-3.





Vorig seizoen werd het 1-7. Deze keer bleef het bij drie doelpunten. En Bologna bood goed weerwerk. Zonder te scoren.Zo raakte Simone Verdi in de eerste helft uit een vrije trap, via de vingertoppen van Napoli-doelman Pepe Reina, de lat. Enkele minuten daarna dacht Bologna op 1-0 te komen, maar het doelpunt werd (terecht) afgekeurd wegens buitenspel.Bologna had een punt in handen, maar in de laatste 25 minuten trok Napoli het laken naar zich toe. José Callejón opende in de 66ste minuut de score voor de bezoekers. De Spanjaard kopte de bal bij de tweede paal in het doel na een afgemeten voorzet van Lorenzo Insigne.Dries Mertens maakte er zeven minuten voor tijd 0-2 van. De Rode Duivel ontfutselde de treuzelende Erick Pulgar de bal en vond vervolgens de korte hoek. Piotr Zieliński legde vijf minuten later de eindscore vast op 0-3.