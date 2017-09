Eerste vrouwelijke arbiter in de Bundesliga

Bibiana Steinhaus duikt de geschiedenisboeken in als eerste vrouwelijke scheidsrechter in de Bundesliga. De 38-jarige leidde de partij tussen Hertha BSC en Werder Bremen.



Steinhaus hoefde slechts één keer een kaart te trekken. Hertha-speler Per Skjelbred ontving in de 36ste minuut een gele kaart van de 38-jarige leidsvrouw. Kort daarna kwam Hertha via Mathew Leckie op 1-0, Thomas Delaney maakte na een uur gelijk voor Werder. Karim Rekik had een basisplek bij Hertha.



