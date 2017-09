Analist fluit Ivan Leko terug

© www.voetbalbelgie.be - DC

Na een 15 op 15 in de Jupiler Pro League leed Club Brugge een 2-1 nederlaag op het veld van Excel Moeskroen. Ivan Leko stelde na afloop dat zijn ploeg best goed voetbal bracht.



"Volgens mij wil hij de zaken beter voorstellen dan ze werkelijk zijn. Het liep stroef en het spel was pover", stelt Marc Degryse in zijn analyse voor PlaySports.



"Bovendien deden Leko zijn spelers ook veel fout. Tja, dan gebeurt het wel eens dat je verliest van een ploeg die het goed doet."



Club Brugge is nu tweede op één punt van Sporting Charleroi. De voorsprong op titelverdediger Anderlecht - pas tiende - bedraagt zeven punten.



De Bruggelingen spelen vrijdag thuis tegen KV Mechelen. Een week later volgt een trip naar Sporting Charleroi.