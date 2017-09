Ivan Leko: "Ik ben niet blind"

Geen puntenwinst voor Club Brugge in Moeskroen. Na de 2-1 nederlaag klonk er weer kritiek op de verdediging. Te statisch, te weinig voetballend vermogen.



Niet dat het alleen in de defensie fout liep. De aanvallers waren niet bij de les het middenveld bracht te weinig snelheid in het spel.



"15 op 18, Standard verslaan met 4-0, winnen in Lokeren, Kortrijk en Waregem: dat zijn toch goede resultaten", citeert HLN Ivan Leko. "Ik ben als trainer iemand die kritisch is, die topvoetbal wil zien. Maar daarvoor moet je in de eerste plaats hard werken en heb je tijd nodig. Zeker met zo’n jonge ploeg."



"Vertrouwen hebben in wat je doet ook. En geloof dat die progressie er wel zal komen", merkt de Kroatische coach op.



"We weten perfect wat voor soort verdedigers we in huis hebben en daarom trainen we hard op die opbouw van achteruit. We willen aanvallend denken en dat is niet gemakkelijk voor hen. Ze willen beter worden, maar dan heb je de tijd nodig om beter te worden. Dat is een werkpunt. Ik ben niet blind."



DC