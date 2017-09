Vergiftigd geschenk voor doelman Anderlecht?

Dat René Weiler Frank Boeckx koestert, is bekend. De Zwitserse trainer was geen voorstander van de komst van Matz Sels. Hij wou een back-up voor Boeckx en geen andere eerste keeper. Boeckx vierde tegen Lokeren zijn terugkeer onder de lat, Sels mag tegen Bayern München zijn kans gaan.

Spelen in de Allianz Arena, daar kijkt elke voetballer naar uit. De kans dat Anderlecht er een pak goals zal slikken, is echter reëel. In zes competitiematchen kreeg Anderlecht zeven goals tegen. En Bayern München is een grootmacht in het internationale voetbal.Achteraan ontbreekt Kara Mbodj (adductoren). Nieuwkomer Josué Sa maakt geen deel uit van de selectie. Dus mag de 36-jarige Olivier Deschacht Anderlecht depanneren. Deschacht moet de strijd aangaan met goalgetter Robert Lewandowski.Als Anderlecht meerdere goals slikt, betekent dat geen goed nieuws voor Matz Sels. Dan zal de roep om Frank Boeckx ook in de Champions League in de elf te droppen nog groter worden.