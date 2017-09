Dertien agenten gewond bij Standard-Charleroi

De Waalse derby tussen Standard en Sporting Charleroi is weer niet volgens het boekje verlopen. Ging het er in het stadion best gezellig aan toe, dan liep het na afloop lelijk uit de hand aan de zone van de parking van de bezoekers.

Standard-Charleroi, le match était correct entre supporters, l'après-Match un peu moins... fumigènes, insultes, etc. #StaCha pic.twitter.com/I8aVvWDFqN — j.o.h.a.n.n.a | (@johanninha) 10 september 2017

Volgens de politie probeerden twee rivaliserende groepen een doorgang te forceren voor een gevecht. De politie wist dat plan te voorkomen, maar daarna keerden de oproerkraaiers van Standard zich tegen de ordediensten. Ze gooiden met stenen en andere projectielen, waarna de politie het waterkanon inzette.Er vielen dertien lichtgewonden bij de politie. Burgemeester Willy Demeyer was ter plaatse en is geschokt door de agressiviteit die bij de incidenten kwam kijken.Zes amokmakers werden gearresteerd. Voor twee daarvan volgt een rechtszaak. Ze brachten vernielingen aan een honderdtal wagens aan: afgerukte nummerplaten, kapotte spiegels, enz.. Auto's die toebehoren aan supporters van Standard.