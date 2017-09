Sclessin liep bijna helemaal vol voor de Waalse derby tussen Standard en Charleroi. Beide clubs riepen de supporters vooraf op om het rustig te houden. In het stadion kookten de potjes niet over. Zo hing er in het vak van de bezoekers een spandoek met de slogan 'liefde en vrede'.













Foto's copyright Voetbalbelgie.be