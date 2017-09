Nainggolan: "Wat als Eden Hazard te laat is?"

Roberto Martinez nodigde Radja Nainggolan niet uit voor de interlands tegen Gibraltar en Griekenland. Spelers die bij hun club niet of nauwelijks in actie komen, werden wel geselecteerd. Nainggolan is niet van plan als de stap tot verzoening als eerste te zetten.

"Ik ga zeker niet diegene zijn die eerst zal spreken. Ik ben in mijn volste recht. Vragen om te praten over iets is toegeven dat je iets verkeerd hebt gedaan", stelt de middenvelder bij AS Roma bij VTM Stadion."Dat de bondscoach mij een gebrek aan focus verwijt? Ik weet eerlijk gezegd niet wat hij daarmee bedoelt, maar soit. Hij vertelde me aan de telefoon dat ik niet genoeg focus had getoond. Maar nu lijkt het alsof ik de enige ooit ben die te laat is gekomen.""Daarom is het voor mij een reden die eigenlijk niet telt. Wat gaat hij doen als er tien spelers op hetzelfde moment te laat komen? Ik wil het wel eens zien als Hazard een minuut te laat zou komen..."