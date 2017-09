Vandenbempt fluit trainer Anderlecht terug

© www.voetbalbelgie.be - DC

Geen Sven Kums tegen Lokeren. De middenvelder was noch geblesseerd noch geschorst. Peter Vandenbempt volgt René Weiler niet in zijn denken en doen.



"Alsof er door het slechte voetbal en de slechte resultaten nog niet genoeg spanning en onvrede heerst binnen en rond Anderlecht, doet de coach er eigenhandig nog een schepje bovenop met zijn opmerkelijke beslissingen", stelt Vandenbempt bij Radio 1.



"Hij leidt door zijn gesol met Kums ook de aandacht af van de rentree van Anderlecht in de Champions League. Sven Kums is niet de eerste de beste. Het is een toptransfer. Hij is gehaald om Anderlecht voetbal te laten spelen dat beter aanleunt bij de reputatie van het huis."



"De coach gaf een sneer op de persconferentie en zei dat sommige spelers door analisten meer beschermd en minder bekritiseerd worden dan anderen, en dan de trainer. Op zaterdag heeft Weiler hem gezegd: je gaat niet mee naar München. Dat was toch een redelijke bom droppen op de club."