Eden Hazard is hongerig

Chelsea won vorig seizoen de landstitel in Engeland en hoopt ook dit seizoen weer mee te strijden voor die hoofdprijs. Eden Hazard is echter ook gebrand op een knalprestatie in de Champions League.



"Dit jaar is enorm belangrijk. Ik bereikte de halve finales van de Champions League al eens met Chelsea, maar toen verloren we van Atlético Madrid. Het winnen van die trofee zit in mijn hoofd", blikt de Rode Duivel vooruit."Ik won de Premier League, ik won de Franse titel, ik heb bekertoernooien gewonnen, maar grote spelers willen de Champions League winnen. Ik denk dat het nu tijd is om die trofee te winnen. We hebben een goeie kern en een goeie trainer. We zijn er klaar voor."Eden Hazard en zijn ploegmaten kwamen vorig seizoen niet in actie in de Champions of Europa League."Ik haat het om op tv naar zulke grote wedstrijden te kijken. Ik wil zelf op het veld staan. Het was geen leuk gevoel om er vorig jaar niet bij te zijn. Ik ben heel blij dat we er nu weer bij zijn."