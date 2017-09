"Groep believers van Maged Samy was heel klein geworden"

Maged Samy vertrekt bij Lierse SK. Dat maakte de Egyptenaar eind vorige week bekend. De Pallieters wachten op een nieuwe eigenaar. Maxime Penen, de woordvoerder van fanclub GeelZwart zag de bui al langer hangen.



"Ik denk dat de groep "believers" van Samy heel klein was geworden", zegt Penen tegenover Sporza. "Samy speelt altijd soloslim. Maar bij een club is het niet enkel wie betaalt, die ook beschikt. Het gaat ook om identiteit, de fans en zoveel meer."



"Als supporters hebben we vaak rond de tafel gezeten met de club. Dan kon je afspraken maken, maar uiteindelijk bleef de uitvoering afhankelijk van de labiele persoonlijkheid van Samy. De ene week zei hij A, de volgende week verwees hij gemaakte afspraken naar de prullenbak. Er was een totaal gebrek aan standvastigheid."







MK