Waarom Owusu toch bij Antwerp mocht blijven

William Owusu viel drie keer in bij Antwerp FC. Hij lukte al twee doelpunten. Goed voor een goal om de 37 minuten. Straffe statistiek voor een spits die deze zomer aanvankelijk andere oorden mocht opzoeken.



"Het was heel lang onzeker of ik nu mocht blijven of moest vertrekken. Rond de competitiestart besliste de club dan toch dat ik moest blijven. Een week voor het sluiten van de transfermarkt kwam de club naar me toe: William, we gaan twee of drie nieuwe spitsen halen, dus je kan toch nog vertrekken", aldus Owusu in Gazet van Antwerpen.



"Maar het was al erg laat. De twee clubs die me in de voorbereiding een aanbieding deden, hadden inmiddels al andere jongens gehaald. Ik was ook nog eens geblesseerd op dat moment, dus ik zat in een moeilijke situatie. Het was niet makkelijk om een nieuwe club te vinden. Maar op de voorlaatste dag van de transferperiode kwam de coach op stage naar mij toe om te vertellen dat ik toch moest blijven. Hij had de nieuwe spitsen zien trainen en die waren nog niet wedstrijdfit."



De 27-jarige Ghanees heeft nog een eenjarig contract op de Bosuil.







MK