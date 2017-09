"Het is stil in Anderlecht, dan moet je opletten"

RSC Anderlecht begint dinsdag op het veld van Bayern München aan het avontuur in de Champions League. Ondanks de zege tegen Sporting Lokeren is de rust nog niet volledig teruggekeerd in het Astridpark, dat beseft ook analist en ex-speler van paars-wit Marc Hendrikx.



"Anderlecht pakte op de valreep drie punten, maar helemaal bezworen is de crisis er niet", aldus Hendrikx in Het Belang van Limburg. "Ik hoor weinig van de bestuurstop en dan wordt het gevaarlijk. Want precies als het stil is in Anderlecht, moet je opletten. Dan wordt er intern gepraat."



"Dinsdagavond spelen ze een belangrijke match in de Champions League. Bayern München heeft verloren in de Bundesliga en ruikt bloed. Anderlecht zal pal moeten staan. Verliezen in München mag dan zeker geen schande zijn, afgaan is wel een stap te ver. De status in Europa is erg belangrijk binnen de club, het eergevoel is bijzonder hoog. Dus is het dinsdag opletten geblazen."















MK