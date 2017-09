"Dutoit zijn plaats is tweede doelman bij subtopper"

William Dutoit had na het vertrek van Silvio Proto naar Olympiakos gehoopt om eerste doelman te worden bij KV Oostende. Tegen KV Mechelen ging de voorkeur van Yves Vanderhaeghe echter uit naar nieuwkomer Mike Vanhamel. Analist en ex-doelman bij de Rode Duivels Geert De Vlieger vindt de keuze van Vanderhaeghe terecht.



"Bij de eerste hoge ballen die hij moest pakken, zag je nog wat twijfel, maar verder heeft Mike Vanhamel zich meteen getoond", stelt De Vlieger in Het Nieuwsblad. "Hij straalt iets uit, oogt ook gedecideerd."



"Ik vind dat zijn techniek goed is. Dat zag je toen zijn twijfels weg waren en hij vlotjes tussenkwam op hoge ballen. Ik heb het gevoel dat hij er staat en dat is best knap voor een doelman die uit 1B komt en bij een ploeg komt waar de hoge verwachtingen voorlopig niet worden ingelost."



"Nu ja, hij heeft bij Lierse ook wel ervaren wat druk is. Neen, ik denk niet dat je hem in zijn eerste partij iets kunt verwijten. Voor Dutoit is het jammer, maar hij moet zijn plaats kennen: die van tweede doelman bij een subtopper. Vanhamel beschikt kennelijk over meer kwaliteiten."







MK