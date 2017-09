Van Holsbeeck: "Beter doen dan Club Brugge"

Anderlecht begint aan zijn Champions League-campagne in de Allianz Arena. Tegen Bayern München, gemakkelijk is anders. De andere tegenstanders zijn Paris Saint-Germain en Celtic. "We willen een waardige Belgische ambassadeur zijn", blikt manager Herman Van Holsbeeck vooruit.

"We spelen nu tegen een van de favorieten voor de eindzege in de Champions League", stelt Van Holsbeeck tegenover de RTBF. "Het wordt moeilijk, maar de ambitie van Anderlecht was er terug bij zijn. Daar zijn we al in geslaagd. Nu willen we een waardige Belgische ambassadeur zijn.""Als we onze groep vergelijken met de tegenstanders van Club Brugge vorig jaar, dan merk je een niveauverschil. Zonder twijfel. We willen beter doen dan hun 0 op 18, maar onze drie tegenstanders zijn van internationaal niveau."Club Brugge speelde vorig jaar tegen Leicester City, FC Porto en FC Kopenhagen."De budgetten van Bayern en PSG zijn tien keer groter dan die van Anderlecht", merkt Van Holsbeeck nog op. "Met ons budget van 45 à 50 miljoen euro ontvangen we nu 15 à 20 miljoen via de Champions League. Op financieel vlak is ons seizoen al geslaagd. Maar het sportieve primeert!"."Ik wil in München een ploeg zien die toont dat we onze plaats in de Champions League waard zijn. Hopelijk kunnen we profiteren van de ruimte die we zullen krijgen."