Ontslag voor Christoph Daum

© www.voetbalbelgie.be - DC

Christoph Daum is geen bondscoach meer van Roemenië. Een meerderheid van het bestuur stemde voor een ontslag van de Duitse trainer.



Daum tekende in de zomer van 2016 een contract voor twee seizoenen. Hij moest Roemenië naar het WK 2018 in Rusland loodsen.



De resultaten vielen echter tegen. Begin augustus doken er al speculaties op over een ontslag. De 63-jarige bondscoach wist het bestuur te overtuigen. Maar het evolueerde niet in de goede richting. Na een 1-0 nederlaag tegen Montenegro is het WK onhaalbaar geworden.



Christoph Daum was eerder trainer bij 1. FC Köln, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Besiktas, Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Club Brugge en Bursaspor.