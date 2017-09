FC Barcelona verwacht intense strijd tegen Juventus

© www.voetbalbelgie.be - DC

De topper van de eerste speeldag in de Champions League is ongetwijfeld de kraker tussen FC Barcelona en Juventus. Vorig seizoen vlogen de Catalanen er in de kwartfinales uit tegen Juve.



"Het wordt een intense wedstrijd", blikt Barça-coach Ernesto Valverde vooruit op de clubwebsite. "We zijn klaar voor een opwindend toernooi. In zo'n kort format is het belangrijk om met een overwinning te beginnen."



"Juventus heeft een sterk team, dat de bal van achteruit goed rond laat gaan en hoog druk probeert te zetten. Ze hebben een uitstekende coach en geweldige spelers. We moeten met iedereen rekening houden, niet alleen met Dybala."



Of Andres Iniesta op een basisplaats mag rekenen, is nog niet duidelijk. Valverde liet nog niet in zijn kaarten kijken.



"We mogen niet vergeten wat Iniesta voor ons betekent, maar we moeten ook zijn leeftijd en het feit dat hij op een belangrijke positie speelt onthouden."



