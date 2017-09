VIDEO: Laatste training voor FC Barcelona - Juventus

© www.voetbalbelgie.be - DC

FC Barcelona krijgt op de eerste speeldag in de Champions League Juventus Turijn op bezoek in Camp Nou. De Catalanen sneuvelden vorig seizoen in de kwartfinales tegen de Italiaanse grootmacht en hebben dus nog een eitje te pellen. Op de laatste training voor deze clash ging het er rustig en vrolijk aan toe.



Deze beelden zijn van het clubkanaal van FC Barcelona.