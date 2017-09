Depoitre debuteert met nederlaag

Laurent Depoitre moest tegen Newcastle en Southampton in de tribune plaatsnemen. Tegen Crystal Palace zat hij in de dug-out. De 28-jarige aanvaller kreeg op de vierde speeldag zijn eerste speelminuten in de Premier League.



Huddersfield Town speelde in het Londense Olympisch stadion tegen West Ham United. Bij een 2-0 achterstand mocht Laurent Depoitre in de 83ste minuut invallen. Het kalf was toen al verdronken. The Hammers controleerden de partij en Huddersfield kwam er niet meer aan te pas.



De promovendus staat met 7 op 12 op de zesde plaats. Depoitre hoopt in de thuismatch tegen Leicester City meer speelminuten te krijgen.



DC