Degryse ziet groot verschil tussen Rednic en Leko

Club Brugge is het maximum van de punten kwijt. In Moeskroen leden ze een 2-1 nederlaag. Marc Degryse vindt dat Club wat op de dool lijkt.

"Het was helemaal niet goed. Het deed zelfs pijn aan de ogen. De opbouw van achteruit was echt slecht. Het middenveld vond elkaar niet', stelt de voormalige Rode Duivel bij Vista!. "Bovendien mocht Refaelov pas heel laat invallen. Dat begrijp ik al helemaal niet. Hij was toch goed begonnen aan de competitie. Samen met Emannuel Dennis maakte hij het verschil.""Het loopt niet bij Club Brugge. Het systeem waarmee Ivan Leko wil spelen wordt niet goed uitgevoerd. Je moet dat eens vergelijken met opponent Moeskroen. Mircea Rednic kreeg ook een lading nieuwe spelers, maar hij zet meteen iets neer. Hij creëert duidelijkheid. Hij heeft een ploeg die er staat en herkenbaar voetbal speelt.""Bij Club loopt het allemaal veel stroever. Leko heeft nog veel werk. Michel Preud’homme opvolgen is natuurlijk geen sinecure. Bovendien zal die Europese uitschakeling nog lang doorwegen. Het wordt een zware dobber voor Leko om het juiste systeem met de juiste spelers te vinden. Ik heb de indruk dat de selectie van Club er niet van overtuigd is dat dit de juiste tactiek is."