AA Gent past doelstellingen aan

Meestrijden voor de landstitel, opnieuw lang meedraaien in de Europa League, de Beker van België. AA Gent roerde zich opnieuw op de transfermarkt en verscheen met bakken vol ambitie aan de start van het nieuwe seizoen. Maar het regent ontgoochelingen.

Gesprek met de trainer

De Buffalo's sneuvelden in de voorronde van de Europa League, tegen het Oostenrijkse clubje SC Altach. In de nationale competitie loopt het ook niet naar wens. In zes duels sprokkelden de mannen van Hein Vanhaezebrouck slechts drie punten.Na de puntendeling tegen Racing Genk volgde een urenlang crisisberaad. Daar komt uiteraard de positie van de trainer ter sprake. Maar ook de doelstellingen voor het verdere verloop van het seizoen."Volgende woensdag speelt Gent tegen Geel in de beker. Nu het Europees avontuur voorbij is en de ambities in de competitie al flink gefnuikt zijn, wordt die bekercompetitie een belangrijk doel", schrijft Het Nieuwsblad. "Als het moeilijk gaat in de competitie is de beker de snelste weg naar Europa.""Is dat nog met trainer Hein Vanhaezebrouck aan boord? Dat zal afwachten zijn. Eerst moet er nog op Oostende gespeeld worden dit weekend."Volgens Het Laatste Nieuws zat het bestuur met Hein Vanhaezebrouck samen om de netelige situatie te bespreken, in een restaurant in Sint-Martens-Latem. Een ontslag deze week is niet aan de orde. Er volgt dus nog een nieuwe kans."AA Gent geeft zichzelf minstens tot zondag om samen met Hein uit deze malaise te geraken. Zeker omdat het respect voor hem groot is", schrijft HLN.Zondag is het KV Oostende-AA Gent. De rode lantaarn tegen de voorlaatste. Beide ploegen hadden een heel ander scenario voor ogen.